Por falta de salário, funcionários fazem protesto dentro de hospital

Funcionários fazem protesto com cartazes dentro do hospital - Foto: Divulgação

Sem previsão para receber o pagamento de novembro e a primeira parcela do 13º, profissionais de saúde do Hospital Santa Bárbara colaram vários cartazes dentro da unidade pedindo para que paguem o salário deles. As fotos foram enviadas ao LIBERAL por funcionários que se dizem desesperados com a falta de informações sobre a situação deles.

Nesta quinta-feira, a reportagem tentou pelo terceiro dia seguido falar com o presidente do hospital, Donizete Leite, mas não foi atendida. A prefeitura também foi questionada sobre a situação, inclusive quanto ao repasse feito à unidade, mas não se manifestou até o fechamento desta edição.

Um funcionário disse ao LIBERAL nesta quinta que passaram nos setores dizendo que pagariam até esta sexta-feira. “Não acreditamos. É dia de jogo, ninguém do administrativo trabalha. Estão com a mesma conversa para ganhar tempo”, declarou.

Segundo a reportagem apurou, atualmente, um único enfermeiro está tendo que dar assistência à maternidade, centro obstétrico e centro cirúrgico. “É algo absurdo. Teria que ter, no mínimo, um enfermeiro por setor. Isso pode impactar diretamente na assistência prestada aos pacientes”, disse outro profissional.

O atraso também foi denunciado ao MPT (Ministério Público do Trabalho) na última segunda-feira. Segundo a assessoria do órgão, a denúncia foi distribuída para o procurador Mário Antônio Gomes, mas ele ainda não despachou.