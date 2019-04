Ponte sobre Ribeirão dos Toledos recebe calçamento

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste prossegue com a realização dos serviços de configuração do novo sistema viário na região da nova ponte sobre o Ribeirão dos Toledos, com acessos à Rua Argentina e também à Avenida Corifeu de Azevedo Marques.

Foto: Prefeitura de Santa Bárbara d'Oeste / Divulgação

Nos últimos dias, o calçamento no local vem sendo construído, para posterior pavimentação e instalação de nova iluminação, bem como de dispositivos de acessibilidade.

A obra da nova ponte sobre o ribeirão tem como objetivo desafogar o sistema viário da antiga ponte, que fica bem ao lado da estrutura que vem sendo construído.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste.