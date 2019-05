Ponte e sistema viário do Araçariguama recebem asfalto

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste segue dando andamento às obras de configuração do novo sistema viário na região do Parque Araçariguama. O asfalto já é aplicado na Rua Argentina, Avenida Corifeu de Azevedo Marques e na ponte sobre o Ribeirão dos Toledos. Do outro lado, a nova rotatória já começa a tomar forma.

Foto: Prefeitura de Santa Bárbara / Divulgação

Além das obras viárias, o Parque Araçariguama passou por reformas e melhorias e é opção de lazer e bem estar à população. O mesmo ocorre com o novo calçamento e iluminação da Avenida Corifeu de Azevedo Marques.

Uma nova unidade escolar é implantada no antigo prédio do CIMCA, que também já é ponto do novo Centro de Promoção Social. Além disso, o Novo Centro de Iniciação ao Esporte está na reta final de construção.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Santa Bárbara.