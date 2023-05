Policial Militar do 10°Baep é baleado em Santa Bárbara

Um policial militar do 10° Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), que estava de folga, foi baleado por dois homens em Santa Bárbara d’Oeste, na manhã desta sexta-feira (19). Ele foi socorrido pelos bombeiros em estado grave ao Pronto-Socorro Edson Mano. A informação foi confirmada pelo Batalhão.

Apuração inicial com os bombeiros apontam que o policial foi atingido por disparos de arma de fogo por dois homens, na Avenida Ruth Garrido Roque, perto do número 600, no Parque Residencial do Lago.

O agente de segurança foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros em estado grave ao Pronto Socorro Edson Mano. Ainda não há informações sobre o estado de saúde ou identidade do militar.

*Matéria em atualização