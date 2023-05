Policiais do Baep aprendem 21 kg de drogas em Santa Bárbara

Droga foi apreendida por policiais do 10º Baep - Foto: Divulgação - Polícia Miliar

Policiais do 10° Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) apreenderam 21 quilos de entorpecentes, entre maconha, crack e cocaína, nesta terça-feira (2) em Santa Bárbara d’Oeste. Um homem de 31 anos foi preso.

De acordo com o batalhão, os policiais faziam patrulhamento pelo Jardim Esmeralda quando, por volta de 18h, viram um homem em um Chevrolet Cruze, na Rua da Seda, descer do veículo com uma sacola nas mãos e se aproximar de um motociclista.

Suspeitando se tratar de um roubo, os militares resolveram se aproximar e realizaram a abordagem.

Durante buscas, nada de ilícito foi encontrado com o motociclista, nem com uma mulher que estava no banco do passageiro do Cruze. Já com o motorista na sacola que ele tinha em mãos, foram encontrados meio tijolo de cocaína e um pacote com o mesmo entorpecente. Os policiais tambm encontraram no veículo uma conta de luz com o endereço do Parque Zabani e se dirigiram até a residência.

Segundo o batalhão, foi realizada buscas no local após uma pessoa autorizar a entrada dos policiais na casa. Lá, os PMs encontraram uma grande quantidade de cocaína, além de acessórios para refino e embalo de entorpecentes, como duas balanças de precisão e embalagens plásticas.

O condutor do Cruze foi levado ao plantão de Santa Bárbara d’ Oeste onde recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas. Durante a ação foram apreendidos 4,08 kg de crack, 16,4 kg de cocaína e 0,5g de maconha, somando 20,98 kg de entorpecentes.

Defesa: A advogada que representa o detido, Fernanda Fachine, afirmou ao LIBERAL nesta quarta-feira (3), que a casa, onde foram encontrados mais entorpecentes no Parque Zabani não é a residência de seu cliente e que não houve autorização para a entrada dos policiais no imóvel.

“Meu cliente permaneceu em silêncio durante o procedimento de interrogatório no plantão policial ontem (terça). No momento oportuno a defesa vai requerer as diligências de interesse, antes da audiência de instrução, debates e julgamento. “Declarou Fernanda.