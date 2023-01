Policiais 10° Baep recuperam carga avaliada em R$ 1,5 mi em Santa Bárbara

Policiais Militares do 10° Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) recuperaram na tarde desta terça-feira (24), no Distrito Industrial em Santa Bárbara d’Oeste, uma carga de produtos de higiene, avaliada em R$ 1,5 milhão. Os produtos tinham sido roubados em Louveira. Ninguém foi preso.

Carga, avaliada em R$ 1,5 milhão, foi devolvida ao responsável – Foto: 10° BAEP / Divulgação

Segundo informações do Batalhão, por volta de meio dia, os militares foram informados sobre o roubo de um caminhão carregado em Louveira. A denúncia apontava também que o veículo tinha perdido o sinal de rastreamento na cidade de Santa Bárbara, na região do Distrito Industrial.

Com essas informações, os PMs passaram a fazer buscas no bairro até que, na Rua Irmã Anetta Scnapp, avistaram um barracão onde encontraram o caminhão roubado. Ninguém estava no local no momento em que a polícia chegou.

A carga avaliada em R$ 1,5 milhão e o caminhão foram devolvidos ao responsável.

A Polícia Civil investiga o caso para tentar identificar os envolvidos.