Polícia rodoviária recupera caminhão e prende um na Rodovia dos Bandeirantes, em Santa Bárbara

Caminhão foi apreendido na Rodovia dos Bandeirantes por policiais rodoviários - Foto: Polícia Militar Rodoviária

Policiais rodoviários prenderam um homem e recuperaram um caminhão que havia sido furtado em Campinas. A prisão ocorreu na tarde desta sexta-feira (13), na Rodovia dos Bandeirantes, em Santa Bárbara d’Oeste.

A abordagem ao motorista se deu após uma informação do Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) de que o um caminhão modelo Ford F-4000, furtado na quinta-feira (12), estava transitando pela rodovia.

O caminhão foi avistado em Sumaré, no quilômetro 117 da rodovia, pelos policiais, que deram sinal de parada para o condutor. Segundo a polícia, ele não respeitou, o que deu início a uma perseguição que terminou no quilômetro 131, já em Santa Bárbara.

Em vistoria ao caminhão, policiais encontraram na ignição uma chave do tipo micha, comumente usada em furtos. Pela numeração do chassi e do motor, foi constatado que o caminhão usava uma placa falsa e que era o veículo furtado em Campinas.

Segundo informações da polícia, o motorista relatou que recebeu o veículo de uma pessoa desconhecida para levá-lo até a cidade de Leme, onde receberia R$ 400.

O homem foi preso em flagrante pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo.