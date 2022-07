Polícia Rodoviária detém casal com 200 tijolos de maconha em Santa Bárbara

O TOR (Tático Ostensivo Rodoviário), da Polícia Militar Rodoviária, deteve um casal na tarde deste sábado (9) na Rodovia Luiz de Queiroz, a SP-304, na altura de Santa Bárbara d’Oeste, com cerca de 200 tijolos de maconha. Um homem de 20 anos e uma mulher de 21 estavam em um veículo VW T-Cross roubado. Os dois foram apresentados ao plantão policial e presos em flagrante.

De acordo com o boletim de ocorrência e informações da Polícia Militar Rodoviária, uma equipe da corporação realizava patrulhamento de rotina pela rodovia quando foram ultrapassados por um veículo em alta velocidade. Os policiais consultaram a placa e identificaram que se tratava de um carro do Paraná.

A abordagem foi feita na saída 137-A da rodovia. Em revista pessoal, nada foi encontrado com os suspeitos, mas no porta-malas encontraram 200 tijolos de maconha. A dupla também portava R$ 900 em dinheiro. Duas placas com outra numeração foram encontradas no veículo e, em pesquisa, os policiais identificaram que o VW T-Cross havia sido roubado no estado do Rio de Janeiro.

Aos policiais, o suspeito contou que havia pego o veículo no Paraná já carregado com as drogas e veio para Santa Bárbara d’Oeste, onde descarregou parte da droga. Ele seguiria para a cidade de Hortolândia. A suspeita disse que acompanhava o homem nos deslocamentos. A dupla foi apresentada ao plantão policial, onde foi presa por tráfico de drogas, receptação e adulteração de veículo.

FLAGRANTE

A Polícia Militar Rodoviária deteve um homem e localizou mais 103 tabletes de maconha na noite de sábado na cidade de Aguaí. A perseguição teve início na Rodovia Anhanguera, na altura de Pirassununga, quando um veículo Fox e um Gol passaram em alta velocidade e aparentemente juntos.

Mesmo após sinais sonoros da polícia para pararem, os dois fugiram e entraram no perímetro urbano. Foi realizada a abordagem dos dois veículos na cidade de Aguaí, mas um dos suspeitos conseguiu fugir do local a pé. O outro foi detido e o caso foi encaminhado ao distrito policial de Aguaí.