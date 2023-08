Polícia procura motorista que atropelou jovem na faixa de pedestre em Santa Bárbara

João Lucas Boschiero, de 19 anos, sofreu fraturas e teve lesões no rim e no fígado, além de um coágulo no cérebro

A Polícia Civil está analisando as imagens de câmeras para tentar identificar o motorista que atropelou o jovem João Lucas Boschiero, de 19 anos, que estava na faixa de pedestres na Avenida São Paulo, no cruzamento com a Rua do Petróleo, no bairro Cidade Nova, em Santa Bárbara d’Oeste, na noite da última sexta-feira (4). O condutor fugiu sem prestar socorro à vítima.

O jovem continua na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital São Lucas, em Americana. Ele quebrou as duas pernas, um braço, além de ter sofrido lesões em um rim, fígado e de ter um coágulo no cérebro.

João Lucas Boschiero foi atropelado no cruzamento da Avenida São Paulo com a Rua do Petróleo – Foto: Claudeci Junior / Liberal e Arquivo Pessoal

A mãe da vítima, Reginna Souza, disse que o filho chegou do trabalho por volta das 18h da sexta-feira, tomou o banho e estava a caminho de uma autoescola, quando foi atingido por um carro que, de acordo com testemunhas, seria um Ford Fusion de cor escura.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“O carro estava em alta velocidade, pela faixa de ônibus, e atingiu meu filho, que foi arremessado para o outro lado da rua”, desabafou a mãe.

Boschiero foi socorrido pelos bombeiros ao Pronto-Socorro Dr. Afonso Ramos, em Santa Bárbara, mas foi transferido para o Hospital Santa Bárbara e depois para o Hospital São Lucas. A mãe disse que nesta quarta-feira o rapaz ainda estava sedado.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

“Eles (equipe médica) estão tentando tirar a sedação devagar para ver se ele vai reagir. Esse homem tem que pagar pelo que fez com o meu filho”, completou Regina.

O delegado José Donizeti de Melo afirmou que as investigações estão sendo realizadas na tentativa de identificar o motorista. “Caso alguém tiver alguma informação relevante, pode ligar no 2º Distrito Policial de Santa Bárbara, no número (19) 3458-3890”, enfatizou.