Polícia procura motorista que atropelou idosas em Santa Bárbara

A Polícia Civil procura a motorista de um Fiat Palio que teria atropelado duas idosas de 86 e 90 anos que estavam a caminho da igreja, no Centro de Santa Bárbara d’Oeste, no fim da tarde do último sábado (8). Uma câmera de segurança flagrou o momento em que a condutora atingiu as vítimas, que atravessavam a rua.

https://liberal.com.br/wp-content/uploads/2023/07/WhatsApp-Video-2023-07-10-at-20.53.39.mp4 Idosas foram atropeladas por veículo no sábado – Imagens: Reprodução

O acidente ocorreu às 17h06 e, após a colisão, as idosas ficaram caídas no chão, enquanto a motorista fugiu em alta velocidade. Elas foram socorridas pelos bombeiros e levadas ao Hospital da Unimed.

Segundo o boletim de ocorrência, a idosa da 90 anos apresentava trauma na cabeça, além de fratura na perna direita. A outra vítima também sofreu traumatismo craniano leve e fratura na bacia. Ambas permanecem internadas, onde deverão passar por cirurgias.

A Polícia Militar localizou um serralheiro de 37 anos, que seria o passageiro do veículo. Ele alegou que tinha conhecido a motorista em um bar e estariam a caminho de um motel quando o acidente aconteceu. Depois, a condutora saiu do carro e fugiu. No entanto, não chegou a comentar outros detalhes sobre a identidade da mulher.

O caso foi registrado no plantão policial pelo delegado Gabriel Fagundes de Toleto Neto, mas está sendo investigado pelo 1º Distrito Policial.

As imagens da câmera de segurança estão sendo analisadas pelos peritos do IC (Instituto de Criminalística) de Americana. Até a publicação desta matéria, a motorista e o carro que causou o acidente foram localizado pela polícia. O laudo deverá ficar pronto no período de 30 dias.