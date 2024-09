Polícia prende suspeito de matar homem esfaqueado após briga em bar, em Santa Bárbara

Lucas dos Santos Martins foi preso em São Paulo; ele teria assassinado Gederson Mosquin com uma facada no pescoço, em julho

A Polícia Civil prendeu o suspeito de ter matado Gederson Mosquin, de 44 anos, cujo corpo foi encontrado em 12 de julho, em uma praça no Jardim Esmeralda, em Santa Bárbara d’Oeste. A prisão ocorreu na última sexta-feira (30), em São Paulo.

O detido, identificado como Lucas dos Santos Martins, de 28 anos, seria conduzido ao 2º DP (Distrito Policial) de Santa Bárbara nesta quarta, para ser indiciado e depois levado à Cadeia Pública de Sumaré.

Lucas teria matado Gederson com uma facada no pescoço, após uma briga de bar, de acordo com o 2º DP, que conseguiu prendê-lo com a ajuda do DHPP (Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa).

Segundo a polícia, havia denúncias de que ele estava morando em Parelheiros, distrito da capital, e andava com um carro Volkswagen Polo, de cor prata. O DHPP levantou a placa e passou a monitorá-lo, até que houve a prisão.

Imagens de uma câmera de segurança obtidas pelos investigadores mostram o momento em que um homem – que seria Lucas – foge com a mão suja de sangue e segurando uma faca logo após o crime.

Ainda em julho, depois de ter acesso à filmagem, a polícia descobriu o nome do suspeito e soube que ele poderia ser localizado em uma padaria na esquina do Pronto-Socorro Dr. Afonso Ramos.

Corpo de Gederson foi encontrado na praça na Rua Guaratinguetá, no Jardim Esmeralda – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Os agentes foram até o local e conversaram com o proprietário, que disse ser primo de Lucas, contou que o suspeito estava sumido e afirmou ter ouvido rumores de que ele havia esfaqueado uma pessoa.

Ao ver as imagens da fuga, o parente também reconheceu, sem sobra de dúvidas, que o homem flagrado pelas câmeras de segurança é Lucas. Na ocasião, a Polícia Civil conseguiu um mandado de prisão temporária contra o suspeito, que encontrava-se foragido desde então.