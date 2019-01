Integrante de quadrilha de furtos a casas é preso

A Polícia Militar de Santa Bárbara d’Oeste prendeu na noite deste sábado (26) um homem que integrava uma quadrilha responsável por furtos a residências na região. Além de ferramentas para arrombamento, ele estava com um veículo clonado. O suspeito foi submetido a audiência de custódia e liberado com uma fiança de R$ 3 mil.

Foto: Polícia Militar / Divulgação

Segundo a PM, uma equipe recebeu a informação de que os ocupantes de um Hyundai HB20 estavam praticando furtos e que o veículo estava na região do Vila Grego. Os policiais começaram a perseguição e o condutor acabou perdendo o controle após bater em uma calçada na Rua Alberto Lira, no bairro Residencial Furlan.

Outros dois homens estavam com ele no carro e conseguiram fugir. Ele chegou a confessar a participação nos furtos aos policiais militares, mas optou por ficar em silêncio em seu depoimento no Plantão Policial de Santa Bárbara.

A polícia conseguiu identificar o registro verdadeiro do carro usado pelo grupo. Como o veículo é roubado, o suspeito vai responder pelo crime de receptação.