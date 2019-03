Polícia pede mais um mês para esclarecer morte de menina

A Polícia Civil de Santa Bárbara d’Oeste pediu mais um mês para concluir o inquérito que investiga a morte da menina Maria Eduarda Pigato, de 10 anos, picada por um escorpião no final do ano passado.

A polícia tem até o dia 25 de março para apresentar um relatório ou solicitar, de novo, prorrogação de prazo para investigação do caso. Foto: Arquivo pessoal

O prazo, já concedido pela Justiça, é necessário para que a prefeitura forneça a lista com os funcionários que estavam de plantão no pronto-socorro Edson Mano no momento em que a menina foi atendida.

Desde a morte, a família apontou negligência no atendimento por conta da demora no pedido e aplicação do soro antiescorpiônico. O PS (Pronto-Socorro) Dr. Edison Mano, em Santa Bárbar, pediu o soro antiveneno ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, uma hora e dois minutos depois que a criança chegou à unidade de saúde.