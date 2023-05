Polícia Militar realiza operações contra jogos de azar em cidades da região

Policiais militares do 19º BPM/I (Batalhão da Polícia Militar do Interior) realizam nesta quinta-feira (18) uma operação contra jogos de azar em estabelecimentos em Americana, Santa Bárbara d’Oeste e Artur Nogueira. Até a publicação dessa matéria, a atividade ainda não tinha sido encerrada.

Ação da PM ocorreu em Santa Bárbara, Americana e Artur Nogueira – Foto: Cristiani Azanha / Liberal

“Já identificamos pontos com caça-níqueis e jogos do bicho, as equipes da PM foram destinadas para a realização das atividades”, disse o comandante da PM de Santa Bárbara d’Oeste, tenente Caio Duran.

Os policiais estiveram em um bar na Rua Quinze de Novembro, no Centro de Santa Bárbara. No local, os PMs surpreenderam seis apostadores. Os peritos do IC (Instituto de Criminalística) de Americana estiveram no local para análise das máquinas caça-níqueis e apreensão da quantia em dinheiro.