Polícia Militar flagra homem com moto clonada em Santa Bárbara

Policiais militares localizaram um homem de 40 anos com uma motocicleta clonada, no Residencial Furlan, em Santa Bárbara d’Oeste, na madrugada deste domingo (30). Conduzido ao Plantão Policial, o suspeito foi autuado em flagrante por adulteração de sinal identificador de veículo automotor e, depois, levado à Cadeia de Sumaré.

Segundo a PM (Polícia Militar), os policiais realizavam patrulhamento de rotina quando flagraram um homem com uma motocicleta com a placa trocada.

Ele foi abordado e confessou que pagou R$ 2 mil pela moto, uma Suzuki EN 25 Yes, que teria sido adquirida em leilão. No entanto, os policiais confirmaram que o veículo também estava com o chassi raspado.

Após prestar depoimento ao delegado Fernando Bueno de Castro, o suspeito foi transferido à Cadeia de Sumaré, onde ficou até ser apresentado à audiência de custódia.