Polícia Militar esclarece três furtos e recupera pertences das vítimas

Policiais militares de Santa Bárbara d’Oeste esclareceram ao menos três furtos ocorridos na cidade e recuperaram objetos levados das vítimas, nesta quarta-feira (30). Um homem foi preso por porte ilegal de arma, dois foram detidos para averiguação e uma mulher, foragida da Justiça, foi encaminhada para a cadeia feminina de Monte Mor.

Foto: Divulgação/Polícia Militar

De acordo com a corporação, militares em patrulhamento pelo Distrito Industrial, ao entrar na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, se depararam com um casal conhecido nos meios policiais por vários furtos cometidos no município, inclusive, alvo de denúncias de empresários e moradores que residem no Inocoop (Conjunto Habitacional Francisco de Cillo).

Ambos negaram o furto de um botijão de gás ocorrido na madrugada em uma faculdade, porém, apontaram quem era o autor do crime e disseram o local onde os produtos eram vendidos, em um depósito de sucatas na Estrada do Barreirinho. O homem, inclusive, assumiu ter deixado com o proprietário do estabelecimento três lixeiras furtadas em datas anteriores.

No comércio de sucatas, os policiais foram recebidos pelo dono, que negou as acusações. Porém, confrontado pelos suspeitos, acabou confessando que sempre vende os produtos furtados pela dupla. No local, militares recuperaram diversas ferramentas, fios de cobre, botijões de gás, torneiras e duas bombas d’água, produtos furtados de ao menos três vítimas.

Já no cesto do banheiro do depósito, encontraram ainda um revólver calibre 38 com numeração raspada e seis munições intactas. A pistola pertencia a um rapaz que também trabalhava no comércio. Na casa dele, militares apreenderam também uma faca, uma bolsa com ferramentas e 27 chaves mixas – usada para arrombar fechaduras.

Todos foram apresentados no 3ºDP (Distrito Policial). O dono do revólver foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma; o proprietário do depósito de sucata e o suspeito de ter cometido os furtos foram detidos e serão investigados; e a mulher foi levada para a cadeia de Monte Mor, uma vez que contra ela havia um mandado de prisão.