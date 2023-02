Polícia Militar detém um por roubo de celulares em Santa Bárbara

Um homem de 26 anos foi detido pela PM (Polícia Militar) por roubar dois celulares nesta terça-feira (20), em Santa Bárbara d’Oeste. Ele foi apresentado à Polícia Civil e preso em flagrante.

As vítimas eram uma mulher e um homem, ambos de 20 anos, que estavam passando pela Rua Riachuelo, no Centro da cidade, por volta das 22h50. Eles foram abordados por um homem sem camisa e com tatuagens, que afirmou estar armado e exigiu os celulares, fugindo em seguida.

A dupla abordou policiais que estavam em patrulhamento pela região e relatou o crime. Os militares estavam apurando um caso de possível tentativa de furto cujo suspeito tinha a mesma descrição dada pelas vítimas do roubo do celular.

O suspeito foi encontrado na Rua Teresinha Arruda de Campos. Ao ver os policiais, ele jogou os aparelhos no chão e saiu caminhando. Os militares o abordaram e recolheram os celulares. As vítimas reconheceram o suspeito e receberam os aparelhos de volta.

O caso foi apresentado à delegacia de Americana, onde o suspeito ficou preso. A ocorrência foi registrada como roubo de transeunte.