Polícia Militar apreende 11 tijolos de maconha em Santa Bárbara

Suspeito foi localizado após denúncia e faria entrega no Jardim Firenze

PM apreendeu 11 tijolos de maconha - Foto: Polícia Militar/Divulgação

A Polícia Militar prendeu, nesta quarta-feira (10), um homem de 27 anos que seria responsável por entregar drogas em um formato do tipo “disque-drogas”. Ele foi detido no Jardim Firenze, com uma “encomenda”.

Segundo informações da PM, registradas em boletim de ocorrência, os militares receberam uma denúncia anônima informando que um homem a pé estava entregando entorpecentes pelo bairro naquele momento.

Os policiais foram averiguar o local da denúncia por volta de 19h e localizaram o suspeito na Avenida Laércio Andia, com uma mochila nas costas.

Ao ser abordado, foram encontrados na mochila 11 tijolos de maconha, pesando 5kg, no total, e R$ 271. Indagado se em sua casa havia mais entorpecentes, o criminoso confirmou que sim. Em busca pelo imóvel, no Jardim Zabani, a polícia achou ainda 53 microtubos de cocaína e 35 porções de maconha.

Levado ao plantão policial do município, o homem não informou quem seria o “cliente” que receberia a entrega, muito menos o seu fornecedor. Após prestar depoimento, ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.