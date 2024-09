Polícia investiga relação entre morte de motoboy com atropelamento em Santa Bárbara

Câmeras de segurança flagraram momento em que carro avança sobre motociclista acidentado em Santa Bárbara – Foto: Reprodução

A Polícia Civil de Santa Bárbara d’Oeste está apurando a possível relação entre a morte do motoboy Lucas Henrique Mendes, de 31 anos, ocorrida na noite do último sábado (21), na região do Cruzeiro do Sul, e o atropelamento que ele sofreu em abril deste ano. Lucas havia ingressado com um processo trabalhista contra o ex-patrão que o atropelou.

Segundo o boletim de ocorrência, no sábado, Lucas saiu da lanchonete onde trabalhava, por volta das 22h20, para fazer uma entrega e, no trajeto, na Avenida Cândido Bignoto, foi alvejado e caiu. Ele chegou a ser socorrido pelo resgate ao Pronto-Socorro Edison Mano, mas não resistiu.

Ainda de acordo com o registro, a proprietária da lanchonete estranhou a demora do retorno do motoboy e, ao refazer a rota de entrega, por volta da meia-noite, descobriu que o funcionário havia sido baleado.

Lucas Henrique Mendes foi alvejado durante uma entrega e não resistiu aos ferimentos – Foto: Arquivo Pessoal

A investigação sobre o homicídio de Lucas está sendo conduzida pelo delegado Antonio Donizete Braga, do 1º Distrito Policial. Por enquanto, a Polícia Civil disse que um inquérito foi instaurado, mas não informou que não comentaria a apuração para não comprometer os trabalhos.

Atropelamento

Em abril, Lucas teve a motocicleta atingida pelo carro do ex-patrão. O caso ocorreu no Parque Olaria, em Santa Bárbara. De acordo com registro policial e imagens de câmera de segurança, por volta de 16h policiais militares foram chamados para Rua Ouro Preto para atenderem uma ocorrência de tentativa de homicídio.

Leia mais

Uma testemunha, que também teve o carro atingido pelo empresário, relatou para a polícia o que teria ocorrido. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que um HB20 sedã fecha o motociclista, que perde o controle e bate de frente contra um VW Gol estacionado. Em seguida, o HB20 avança contra o motociclista caído, que consegue escapar para a calçada.

Há uma discussão e o HB20 deixa o local. Na ocasião, Lucas foi socorrido ao Pronto-Socorro Dr. Edison Mano com fratura na costela e escoriações.