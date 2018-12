Polícia investiga morte de bebê em Santa Bárbara

A Polícia Civil de Santa Bárbara d’Oeste vai investigar as causas da morte de um bebê de 11 meses, ocorrida neste domingo. Lucca Vinycius Barbosa Gonçalves, que faria um ano no próximo dia 24, passou por dois atendimentos em menos de 12 horas no pronto-socorro Edison Mano. A família alega que houve negligência. A prefeitura nega.

Foto: Marcelo Rocha - O Liberal.JPG

De acordo com a mãe Gislayne Barbosa Francisco, a criança recebeu uma vacina contra meningite na sexta-feira e começou a passar mal no dia seguinte. Ela foi atendida pela primeira vez na noite de sábado, por volta das 20 horas. Foram colhidas amostras de sangue e urina e o bebê foi liberado sem medicação, seja administrada no PS ou prescrita para receber em casa.

“Só que meu filho já estava ruim, com o coração acelerado e vomitando. Questionei se precisava de remédio e o médico disse que não. Levamos embora e, às 7 horas do dia seguinte voltamos. O médico atendeu e mandou sair. Depois chamou um monte de médicos e equipamentos. Eu vi ele agonizando”, afirmou.

Após decidir pelo registro de um boletim de ocorrência sobre o caso, a família afirma ter sido proibida de ter acesso ao prontuário de Lucca. “A enfermeira falou que eles não podiam dar. Falaram que era sigilo do hospital e não era qualquer pessoa que via”, completou Gislayne. A prefeitura disse que quer o documento está liberado desde que seja solicitado pelos pais.

Em nota, a Secretaria de Saúde defendeu o atendimento prestado à criança. “Durante o atendimento realizado pelo médico, o paciente apresentava condições normais, sem febre, hidratado e ativo, com respiração e batimentos cardíacos normais, não havendo diagnóstico de alterações clínicas em seu estado de saúde. Mesmo sem alterações clínicas, por cautela, o médico que atendeu o paciente solicitou exames. Por não apresentar alterações clínicas, em concordância com o pedido dos pais, o paciente foi liberado sob a orientação médica de retorno na manhã seguinte. Na manhã do domingo, o paciente retornou ao PS já com alteração do quadro respiratório, sendo prontamente atendido novamente. Ressalta-se que o resultado do exame de hemograma confirmou o que foi apontado no atendimento médico – não apresentou alterações relacionadas à doença infecciosa. Apesar de todo o esforço da equipe médica, o paciente não resistiu e veio a óbito”, diz o texto.

AUTÓPSIA. Solicitada pela Polícia Civil para embasar a investigação, a autópsia de Lucca não foi realizada. O médico legista, que estava de plantão, teria se negado a fazer o procedimento, alegando que o caso era de SVO (Serviço de Verificação de Óbito). O corpo chegou a ser liberado para a família, com atestado de óbito por “causas naturais”, mas foi submetido ao procedimento nesta segunda-feira, dia 10.

Segundo a assessoria de imprensa da SSP (Secretaria estadual de Segurança Pública), uma apuração interna foi aberta para investigar a conduta do profissional.