Polícia identifica suspeito de atropelar e matar idosa em Santa Bárbara

Delegado do 2º DP diz que as imagens foram anexadas no inquérito policial

A Polícia Civil identificou o motociclista que atropelou e matou a catadora de reciclagem Raimunda Francisca de Lima Silva, de 61 anos, na Rua País de Gales, no Jardim Candido Bertine 2, em Santa Bárbara d’Oeste, na madrugada de 17 de outubro. A gravação de uma câmera de segurança flagrou o momento em que o condutor da moto atinge a vítima e depois foge sem prestar socorro. Raimunda estava bem próxima da calçada. Na moto estavam duas pessoas.

A mulher chegou a ser levada ao Pronto-Socorro Afonso Ramos, mas devido à gravidade dos ferimentos acabou transferida ao Hospital Santa Bárbara, mas não resistiu e morreu no dia seguinte. Ela foi sepultada no Cemitério Parque dos Lírios, em Santa Bárbara d’Oeste.

Raimunda tinha 61 anos e condutor da moto fugiu, sem prestar socorro – Foto: Arquivo pessoal

O delegado do 2º Distrito Policial, José Donizeti de Melo, disse que as imagens já foram anexadas no inquérito policial. “Estamos ainda fazendo algumas diligências para confirmar a identidade do suspeito. Podemos dizer, por enquanto, que as investigações estão bem adiantadas”, afirmou Melo.

Segundo ele, as imagens também foram analisadas pelo IC (Instituto de Criminalística) de Americana, mas não conseguiram confirmar a identificação da placa da moto.

O caso está sendo apurado como homicídio culposo (sem intenção) e fuga do local do acidente.

Um dos filhos da vítima, Leonardo Joaquim afirma que um mês após o acidente que levou a sua mãe ele ainda não se recuperou. “Estamos bem tristes, dasanimados e inconsoláveis. Superar creio que não iremos, já que está difícil seguir em frente, ainda mais sabendo como foi o acidente”, desabafou. “Minha mãe sempre foi uma grande guerreira, ela saía sempre de casa por volta das 5 horas para pegar materiais reciclados e auxiliar nas contas da casa. Pelas imagens dá pra ver que a moto estava com o farol alto, era impossível que eles não tenham visto minha mãe”, desabafou.

O filho da vítima afirma ainda que todas as vezes que lembra das filmagens do acidente ainda dói muito. “Tento pensar que ela viajou e ainda não voltou. Está muito complicado sem ela aqui. Esperamos que a polícia pegue o culpado”, completa.