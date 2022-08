Polícia encontra drogas em mesa de sinuca e prende proprietário de bar em Santa Bárbara

A Polícia Civil prendeu em flagrante por tráfico de drogas o dono de um bar no bairro Parque Residencial Zabani, em Santa Bárbara d’Oeste, após encontrar maconha e cocaína escondidas debaixo de uma mesa de sinuca. O suspeito confessou que adquiriu o local há duas semanas e que o usava para realizar o tráfico de drogas.

O flagrante aconteceu na noite deste sábado (20), por volta das 23h, quando a Polícia Civil estava realizando uma ronda na região e avistou, na rua João Eduardo Macknight, o proprietário conversando com o motorista de um carro parado, com a luz de freio acesa, antes de sair de perto do veículo e enfiar a mão no bolso.

Diante da atitude suspeita os patrulheiros optaram por realizar uma abordagem e encontraram R$ 10,00 e duas porções de maconha na roupa do homem. Questionado, ele confessou que adquiriu um bar há duas semanas e que usava o estabelecimento para vender drogas, sob o argumento de que estava desempregado há meses.

Durante uma varredura no bar os policiais encontraram 37 gramas de maconha divididas em 23 porções e um kit com 10 gramas de cocaína dividido em 14 porções, escondidos em uma mesa de sinuca. Em cima de outra mesa havia uma carteira com R$ 124,00.

Os itens foram apreendidos, e o homem, conduzido até a Delegacia de Santa Bárbara, onde foi preso por tráfico de drogas.