Polícia encontra 2,3 kg de maconha em mochila arremessada por suspeito

Em Santa Bárbara d’Oeste um homem de 25 anos foi preso durante patrulhamento da 4ª Cia. De Força Tática do 19 º BPM/I (Batalhão da Polícia Militar do Interior) com 2,34 kg de maconha em uma mochila.

Os 2,34 kg de maconha estavam divididos em três tijolos – Foto:

Segundo informações do boletim de ocorrência, durante a ronda, os policiais avistaram o rapaz andando pela rua João Teizen, no Jardim Conceição. Quando ele percebeu a presença da polícia, arremessou a mochila para longe, o que fez com que fosse abordado.

Em uma busca pessoal foi verificado que ele não carregava nenhum material ilícito, mas na mochila que o homem jogou havia 2,34 kg de maconha, divididas em três tijolos. Ele foi encaminhado ao Plantão Policial de Santa Bárbara onde permaneceu preso.