Polícia encontra 10 kg de cocaína em casa no Jardim Europa e prende homem por tráfico

Um homem de 34 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na noite desta quarta-feira em Santa Bárbara d’Oeste. Em sua casa, no Jardim Europa I, foram encontrados 10,3 kg de cocaína, além de outros materiais próprios para o refino do entorpecente.

10 kg de cocaína e outros materiais de refino foram apreendidos após averiguação na casa do infrator – Foto: 10º BAEP / Divulgação – Foto: 10º BAEP / Divulgação

A apreensão foi possível por conta de informações repassadas para o 10º BAEP (Batalhão de Ações Especiais – Polícia Militar), de Piracicaba, que realizava patrulhamento na Rodovia dos Bandeirantes, próximo ao km 130 no sentido Santa Bárbara.

Os policiais abordaram o veículo do criminoso e constataram, em vistoria após a apreensão, que havia um cofre para transporte de drogas dentro do Volkswagen UP de cor preta.

O homem confessou que estava vindo de Três Lagoas (MS) e que realizou a entrega de 2 kg de cocaína em Ilha Solteira (SP). Também admitiu que em sua residência tinha mais conteúdo da droga escondido no lavabo – o que foi confirmado após averiguação.

Além da cocaína, também foram encontrados uma prensa hidráulica, apetrechos para embalagem, materiais para refino, caderno de anotações e uma pistola 9mm, da marca Taurus, ao lado de caixa com 50 munições intactas. O homem possuía o Certificado de Registro de Arma. Ele foi preso em flagrante e autuado por tráfico de drogas.