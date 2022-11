Polícia diz que trio executado participou de homicídio de servidor do DAE em Santa Bárbara

Corpos de jovens foram encontrados às margens de estrada, no dia 14 de setembro – Foto: Paula Nacasaki / Liberal

Os três jovens encontrados mortos na Estrada Municipal Ivo Macris, em Americana, no dia 14 de setembro, participaram da morte de Edgar Ramos Barbosa, servidor do DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste que foi encontrado carbonizado após ter desaparecido, segundo a Polícia Civil.

A conclusão consta no relatório da investigação feita pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Americana, enviado ao Judiciário no dia 11 de novembro. Além do trio, há suspeita de envolvimento de outros dois homens, que chegaram a ser presos temporariamente, mas foram soltos na última quarta-feira, 16.

Edgar, de 36 anos, desapareceu no dia 12 de setembro. Dois dias depois, 14, a polícia encontrou os corpos de Tiago Guedes da Silva, de 26 anos, Edvaldo da Cruz, de 31, e Mateus Ricardo Caetano Florêncio, de 19. Eles estavam às margens da Estrada Ivo Macris e tinham mãos amarradas e marcas de tiros, circunstâncias que indicam execução.

O servidor do DAE, Edgar, que desapareceu e foi achado morto – Foto: Reprodução

Já o corpo de Edgar foi encontrado no dia 15 de setembro, em uma área rural nas proximidades da Usina de Cillo, em Santa Bárbara. Ele estava carbonizado e só foi identificado uma semana depois, por meio da análise de impressões digitais.

No relatório encaminhado à Justiça, a polícia afirma que, durante as investigações do triplo homicídio e do desaparecimento do servidor, surgiram indícios de conexões entre os casos. A realização de diligências, oitivas e análises de câmeras de monitoramento e de celulares levou à identificação de um veículo que teria sido usado pelos assassinos de Edgar.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O carro – um VW Gol branco – pertence a um homem de 53 anos que foi identificado e preso no dia 23 de setembro. O suspeito, inclusive, estaria em vias de fugir da cidade por medo de ser morto tal como os outros três envolvidos. Uma perícia no Gol detectou a presença de sangue no veículo, ainda não identificado.

Segundo relato do suspeito, no dia 12 de setembro, ele teria sido convidado por Mateus para irem até um caixa eletrônico, fazer um saque. No caminho, encontraram Edgar, que estava de moto. Mateus e Edgar conversaram, mas o suspeito não soube dizer o teor da conversa. Teriam combinado, então, de o servidor do DAE seguir, de moto, o veículo onde o homem de 53 anos e Mateus estavam.

No caminho, Tiago entrou no veículo Gol e os quatro foram até a área rural de Santa Bárbara. No local, Mateus e Tiago teriam usado uma corda para matar e Edgar e, em seguida, atearam fogo ao corpo. O suspeito preso pela polícia disse que ouviu gritos e teria sido obrigado a fugir com Mateus e Tiago. Ele afirmou que não sabia que o servidor seria morto quando deu a carona. Para ele, Edgar provavelmente não sabia que estava sendo levado para uma emboscada.

Depois, Edvaldo, outro do trio que foi morto, foi até o local onde ocorreu a execução para buscar a moto de Edgar. O veículo foi encontrado no condomínio Jequitibás, no Parque do Lago, em Santa Bárbara, onde mora um dos envolvidos.

A análise de imagens de segurança do caminho percorrido pelos assassinos levou a polícia a identificar outro suspeito, que teria dado carona a Mateus próximo da hora do crime. Ele chegou a ser preso e, no apartamento onde mora, foi encontrado o capacete usado pelo servidor no dia em que foi morto. No entanto, negou que tivesse participado do crime.

“Ele nega o envolvimento pois disse que apenas deu uma carona, mas suspeitamos que ele retornou ao local para confirmar que Edgar estava morto”, disse o delegado Lúcio Petrocelli, da DIG de Americana.

A motivação do assassinato, entretanto, não é clara. Uma testemunha ouvida em sigilo relatou que havia um desentendimento passional entre Edgar e Mateus. Este, então, teria decidido matar o servidor do DAE, justificando que ele seria envolvido com estupro.

Com a morte dos três, a Polícia Civil indiciou e pediu a prisão preventiva dos outros dois suspeitos por participação no homicídio de Edgar. Na quarta-feira, eles foram soltos após parecer do Ministério Público, que contrariou pedido da polícia e considerou que ainda faltam provas sobre o envolvimento da dupla que está viva. Eles terão de cumprir medidas cautelares. Agora, a Promotoria poderá pedir mais diligências para esclarecer o caso antes de decidir se haverá denúncia contra algum dos dois suspeitos.