Polícia deflagra operação contra receptadores de materiais furtados

A Polícia Civil, com o apoio da GCM (Guarda Civil Municipal), realizou uma operação para coibir a receptação de materiais furtados em Santa Bárbara d’Oeste, nesta sexta-feira (4). Cinco mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Em uma residência na Vila Diva, os agentes localizaram várias placas de bronze furtadas, a maioria do Cemitério da Saudade, em Americana. O morador foi preso por receptação.

As autoridades também encontraram no local grande quantidade de materiais recicláveis, que foram removidos com o uso de quatro caminhões.

Peças de bronze foram encontradas em imóvel em Santa Bárbara – Foto: Guarda Civil Municipal / Divulgação

O advogado do suspeito, Dinael de Souza Machado Júnior, que atua nos desdobramentos criminais envolvendo o caso, afirmou que tudo será esclarecido no momento oportuno.

De acordo com a Polícia Civil, além da prisão, dois estabelecimentos foram autuados e três foram notificados para encerramento das atividades.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A investigadora Débora Silvestrini diz que a ação foi planejada junto com a prefeitura. “Contamos com a participação de guardas municipais e fiscais. Além da ação policial, os responsáveis também foram multados, visto que alguns não tinham documentação na prefeitura e também colocavam em risco a saúde pública”, relata.

Os mandados de busca foram solicitados na Justiça pelo delegado Antonio Donizete Braga, que coordenou a investigação.

O secretário da Sesetran (Secretaria Municipal de Segurança de Transito), Rômulo Gobbi relata que em um estabelecimento, pelo menos quatro caminhões de grande porte foram utilizados para a retirada dos materiais recicláveis do imóvel. “Foram levados para Cooperativa de Recicláveis Juntos Somos Fortes”, afirma.

Foram necessários quatro caminhões para a retirada dos materiais recicláveis do imóvel – Foto: Guarda Civil Municipal / Divulgação

“Constatamos que o recebimento dos materiais furtados ocorria à noite e se estendia por toda madrugada, por meio de um portão lateral. Geralmente eram trazidos por usuários de drogas”, completa Gobbi.

Ele acrescenta que a operação será a primeira etapa da operação. A Guarda Municipal e os fiscais irão retornar nos locais frequentemente, a fim de coibir a receptação dos materiais furtados.

“Os responsáveis deverão também identificar quem são os autores dos furtos para posterior atuação”, completa.

O secretário afirma que também está realizando um levantamento de todos os sucateiros registrados na prefeitura e, caso identifique algum clandestino, este terá um prazo curto para a regularização.