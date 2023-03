Polícia Civil prende dois em operação contra o tráfico de drogas em Santa Bárbara

Droga foi apreendida pela Polícia Civil durante cumprimento de mandado de busca - Foto: Divulgação - Polícia Civil

Um casal foi preso e um adolescente de 16 anos apreendido durante a Operação Ábigo contra o tráfico de drogas, na sexta-feira (17), na região do bairro Cidade Nova, em Santa Bárbara d’Oeste. Foram apreendidos 351 gramas de cocaína, 75 gramas de maconha e 16 gramas de crack.

Os policiais civis do 2º Distrito Policial cumpriram os mandados de buscas nas residências de suspeitos de envolvimento no tráfico de drogas. Na residência do casal, os policiais teriam localizado as porções de entorpecentes. Um menor que teria sido aliciado para o tráfico de drogas também foi custodiado.

Todos foram conduzidos ao distrito policial, onde o casal foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. O homem foi levado para a Cadeia de Sumaré e a mulher para a Cadeia de Monte Mor. Já o adolescente foi liberado ao responsável.