Polícia Civil investiga morte de casal em Santa Bárbara

Verônica e Thiago foram encontrados mortos em sítio na zona rural de Santa Bárbara - Foto: Reprodução

A Polícia Civil investiga a morte de um casal que morava em um sítio na zona rural de Santa Bárbara d’Oeste. Os corpos foram encontrados na residência deles, pelo irmão da vítima, na tarde desta quinta-feira (5). Eles foram identificados como Verônica Rui de Godoy, de 30 anos, e Thiago Gabriel de Godoy, de 31 anos.

De acordo com o boletim de ocorrência do caso, por volta de 14h, o irmão de Verônica foi até a casa, que fica no bairro Santo Antônio do Sapezeiro, e a encontrou caída na cozinha. Também se deparou com o cunhado enforcado em uma corda. Policiais militares e civis foram acionados.

Na residência, havia um caderno de anotações, possivelmente do homem, segundo o registro policial, além de sete microtubos vazios de entorpecentes e dois celulares.

O caso foi registrado no Plantão Policial de Santa Bárbara, na madrugada desta sexta-feira (6), como suicídio, no caso do homem, e morte suspeita, no caso da mulher.

A polícia deverá investigar as circunstâncias de como as mortes ocorreram. O boletim traz que há “dúvida razoável” quanto ao óbito da mulher – ou seja, poderia não ser suicídio.

Ainda segundo o relato do irmão da vítima, o casal tinha um relacionamento conturbado e usava droga e medicamentos. Os corpos foram encaminhados para o IML (Instituto Médico Legal) de Americana.