Polícia Civil indicia mulher que atropelou duas idosas no Centro de Santa Bárbara

Comerciante de 44 anos vai responder por fuga do local do acidente e lesão corporal culposa; vítimas seguem internadas

O delegado do 1º Distrito Policial de Santa Bárbara d’Oeste, Gabriel Fagundes de Toledo Netto, indiciou a motorista que atropelou duas idosas, de 86 e 90 anos, no Centro de Santa Bárbara d’Oeste, no último sábado (8).

Ela se apresentou à Polícia Civil na terça-feira (11) e vai responder por fuga do local do acidente e lesão corporal culposa (sem intenção).

Como a motorista se apresentou espontaneamente, o delegado não vai pedir a prisão temporária, por enquanto. Ela responde a investigação em liberdade.

A investigada é uma comerciante de 44 anos, que se apresentou com advogados ao 1º DP (Distrito Policial) da cidade. Ela nega que tenha se omitido no socorro às idosas ou que tivesse ingerido bebida alcoólica.

“Tais fatos podem ser comprovados e assim o fará oportunamente”, diz a nota assinada pelos advogados Gustavo Mayoral e Izamara Militão.

De acordo com a polícia, o carro dela, um Fiat Palio, estava guardado na casa de familiares, no bairro Cidade Nova. O veículo tinha marcas no para-brisa e passou por perícia, mas não foi apreendido.

As idosas foram atropeladas no final da tarde de sábado, no cruzamento das ruas Floriano Peixoto e Sebastião Franchi, no Centro, quando iam para a igreja. Uma câmera de segurança flagrou o atropelamento.

A Polícia Militar localizou um serralheiro de 37 anos, que seria o passageiro do veículo. Ele alegou que tinha conhecido a motorista em um bar e estariam a caminho de um motel quando o acidente aconteceu. Depois, a condutora saiu do carro e fugiu.

No entanto, o homem não chegou a comentar outros detalhes sobre a identidade da mulher. Ele vai prestar novo depoimento à Polícia Civil sobre o assunto.

IDOSAS

A vítima de 90 anos sofreu trauma na cabeça, além de fratura na perna direita. Passou por cirurgia, ficou na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), mas foi transferida para o quarto na tarde desta quarta-feira (12). A outra idosa teve melhora no estado de saúde e passaria por cirurgias no quadril e na perna, também nesta quarta.