Polícia Civil e GCM identificam motorista que matou motociclista e fugiu

À polícia, o motorista alegou que fugiu do local porque o documento do carro estava vencido

Uma ação conjunta da Polícia Civil e a GCM (Guarda Civil Municipal) resultou na identificação do motorista que teria causado o acidente que matou a motociclista Juliana Aparecida de Souza, de 35 anos. Acompanhado do advogado, o condutor esteve nesta quinta-feira (1º), no 2º Distrito Policial de Santa Bárbara d’Oeste para prestar depoimento e foi liberado em seguida. Ele alegou que fugiu do local porque o documento do carro estava vencido.

De acordo com o boletim de ocorrência, o acidente ocorreu na quinta-feira (24). Juliana trafegava na Avenida Santa Bárbara e desejava fazer a conversão para a Rua do Papel, ao lado do Higa Atacado, após a abertura do semáforo. No cruzamento com a Rua da Agricultura, um Volkswagen Fox, de cor prata, avançou mesmo com sinal vermelho e atingiu a lateral direita de sua motocicleta.

Devido ao impacto, Juliana caiu ao chão. Ela foi socorrida com ferimentos graves ao Pronto Socorro Dr. Afonso Ramos, no Jardim Pérola. Em seguida ela foi transferida ao Hospital São Lucas, em Americana, onde faleceu cinco dias depois.

Juliana Aparecida de Souza ficou cinco dias internada no Hospital São Lucas, em Americana, mas não resistiu aos ferimentos – Foto: Arquivo Pessoal

“No momento do acidente uma testemunha informou as numerações da placa do carro. Conseguimos fazer o levantamento de uma lista com alguns possíveis veículos que, analisados no sistema de monitoramento de trafego e junto com a Guarda, conseguimos localizar o carro”, disse a investigadora-chefe Débora Silvestrini

O proprietário do veículo não estava no imóvel, mas falou por telefone com os policiais e afirmou, informalmente, que não parou no local pois estava com o documento do carro vencido e, segundo ele, teria visto a vítima se levantando e assim descartado algo mais grave.

No entanto, o motorista se apresentou à Polícia Civil e a sua versão será apurada durante o inquérito policial.