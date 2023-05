Polícia Civil apura furto de busto que estava na Praça Central de Santa Bárbara

Busto do Coronel Luiz ALves ficava na Praça Central da cidade e foi levado na última quinta-feira, dia 25 - Foto: Marcelo Rocha - Liberal

A Polícia Civil está investigando o furto de um busto que estava instalado na Praça Central de Santa Bárbara d’Oeste. A peça, revestida em bronze, retrata o Coronel Luiz Alves e foi levada na tarde da última quinta-feira (25), de acordo com a SSP (Secretaria de Segurança Pública). Uma pessoa já foi indiciada pelo crime.

Segundo a SSP, a GCM (Guarda Civil Municipal) foi acionada no dia, por volta de 16h, por populares que deram falta do busto no local. Ao chegarem, eles constataram o furto, iniciaram as buscas pelas imediações e encontraram um morador de rua, que relatou ter sido abordado por um outro homem. Segundo ele, essa pessoa pediu sua ajuda para carregar uma “cabeça de metal”. Depois disso o suspeito saiu em direção ao Parque Olaria e não foi mais visto e o caso foi registrado no 1º DP (Distrito Policial) como furto.

A Prefeitura de Santa Bárbara, por meio de nota, afirmou ao LIBERAL que uma pessoa foi indiciada pelo crime e outra já foi identificada, mas ainda não foi encontrada. Imagens de videomonitoramento auxiliaram nas identificações, junto à Polícia Civil. O objetivo agora, de acordo com a administração municipal, é chegar ao paradeiro do busto e deste segundo envolvido.

“O Município de Santa Bárbara d’Oeste lamenta profundamente o ocorrido, ressaltando a importância histórica da peça e de Coronel Luiz Alves para a história da cidade e não medirá esforços para viabilizar a recomposição do bem”, traz o trecho da nota do executivo.

Instalado na Praça Central, o busto de Coronel Luiz Alves foi inaugurado no fim da década de 50, em homenagem ao industrial, ex-proprietário da Usina Santa Bárbara, que faleceu em 1936.