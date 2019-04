Polícia Civil apreende quase 16 quilos de cocaína

Policiais civis da CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Americana prenderam dois homens por tráfico de drogas nesta quarta-feira (10), em Santa Bárbara d’Oeste. Com a dupla, os agentes apreenderam cerca de um quilo de cocaína.

Foto: Polícia Civil / Divulgação

A equipe recebeu a informação de que um dos suspeitos receberia uma grande quantidade de drogas em sua casa, na Avenida São Paulo. Foi montado um cerco e, depois de algum tempo de monitoramento, um veículo Volkswagen Gol chegou ao local.

O motorista foi abordado e admitiu que escondia, no painel do carro, 15,150 quilos de cocaína. Na casa do primeiro suspeito, os policiais localizaram outros 830 gramas da mesma droga. Os dois foram presos em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

A dupla deve passar por uma audiência de custódia, que vai definir se eles responderão ao processo presos ou em liberdade.