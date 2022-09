Polícia aguarda laudo e investiga ligação entre sumiço e três mortes

A Polícia Civil aguarda os resultados dos exames da arcada dentária e DNA do IML (Instituto Médico Legal) para tentar confirmar se o corpo carbonizado localizado na última quinta-feira, nas proximidades da antiga Usina de Cillo, em Santa Bárbara d’Oeste, pertence ao funcionário do DAE (Departamento de Água e Esgoto) Edgar Ramos Barbosa, 36, que está desaparecido há nove dias.

A equipe da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) também apura se o “desaparecimento” teria ligação com três corpos com sinais de execução encontrados na manhã do último dia 14, em uma área de canavial às margens da Estrada Municipal Ivo Macris, na região do bairro Monte Verde, em Americana.

Pais de Edgar Ramos Barbosa querem saber o paradeiro do filho – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

A moto de Edgar foi encontrada no condomínio Residencial Jequitibá, na região do Parque do Lago, onde residia um dos “executados” e a cerca de 8 km de onde o servidor mora.

A possibilidade em apuração pela polícia é que a vítima teria sido assassinada pelo trio, que teria agido sem autorização do “comando” da facção e por isso, foram mortos após o tribunal do crime. Os três estavam com as mãos e pés amarrados, além de tiros na nuca.

O delegado da DIG, Lúcio Antonio Petrocelli, confirmou que às 10h26 da segunda-feira (12), último dia em que foi visto por familiares, Edgar fez um Pix no valor de R$ 5 mil para a esposa.

No mesmo dia, ele esteve na casa dos pais, na Vila Sartori, em Santa Bárbara d’Oeste. “Meu filho sempre foi muito amoroso, não tinha vícios, não bebia, mantinha uma boa alimentação, pois gostava de esportes radicais”, disse sua mãe, Vera Lúcia Martins Barbosa Ramos. “Naquele dia, ele me abraçou muito e dizia que me amava como sempre fez”. Na noite do mesmo dia, Vera soube pelo Facebook que o filho estava desaparecido.

O pai de Edgar, José Ramos, afirma que dias depois soube da localização do corpo e foi impedido da polícia de se aproximar. “Não me deixaram me aproximar, mas infelizmente recebi muitas fotos pelo WhatsApp que eram compartilhadas em grupos. Gostaria que meu filho estivesse em qualquer lugar, até mesmo em um cativeiro, pois saberia que ainda estava vivo”, desabafa.

RESPOSTAS. Ele tem certeza que o filho está morto, pois nunca teria ficado tanto tempo sem dar notícias. “Só queria saber o que aconteceu com ele, e se realmente for confirmado que era mesmo o corpo dele, queremos, pelo menos, dar um enterro digno.”

A mãe do servidor desabafa ainda que nem com os remédios que tem tomado vem conseguindo dormir, diante da incerteza sobre o destino do filho.