PMs capturam condenado a 14 anos de prisão por estupro de vulnerável, em Santa Bárbara

Homem de 24 anos foi localizado na Travessa do Talento, no Jardim Vista Alegre; crime foi cometido no município

Uma equipe do 10º BAEP (Batalhão de Ações Especiais), da Polícia Militar de Piracicaba, localizou na Travessa do Talento, no Jardim Vista Alegre, em Santa Bárbara, um homem de 24 anos que cometeu o crime de estupro de vulnerável no ano passado no mesmo município e foi sentenciado a 14 anos de prisão em regime fechado. A abordagem aconteceu pouco antes das 15h deste sábado (11).

Ele foi achado em frente a sua residência. Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado, mas os policiais constataram em pesquisa de dados pessoais um mandato de prisão contra ele. Ele resistiu à detenção, tornando necessário o uso de algemas. O homem foi informado de seus direitos constitucionais e em seguida foi conduzido ao Plantão Policial de Santa Bárbara, onde permaneceu preso, aguardando audiência de custódia.

A ação integrou a Operação Adaga VI, que visa retirar das ruas criminosos que já foram condenados por diversos crimes. As informações foram divulgadas à imprensa pelo 10º BAEP e constam em boletim de ocorrência.