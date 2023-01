PM recupera parte de material furtado de clínica odontológica de Santa Bárbara

A PM (Polícia Militar) recuperou parte dos equipamentos odontológicos que tinham sido furtados de uma clínica, na Vila Breda, em Santa Bárbara d’´Oeste, na última sexta-feira (6). A localização aconteceu no sábado (7). Os instrumentos estavam na casa de um adolescente de 17 anos, na Vila Pântano.

Consultório foi alvo de ação criminosa na semana passada – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

Na casa do menor, além dos itens furtados da clínica, estavam diversas porções de entorpecentes, entre crack, maconha e cocaína.

O dentista e um dos responsáveis pela clínica, João Carlos Pereira, de 62 anos, contou ao LIBERAL que ao menos metade dos equipamentos foram recuperados, ou seja, de um prejuízo inicial estimado em mais de R$ 30 mil, o valor cai pela metade. “Estamos mais tranquilos, aliviados, eu diria”, pontuou o dentista.

LOCALIZAÇÃO. De acordo com a PM, por volta de 20h de sábado (7), uma equipe fazia patrulhamento pela Vila Pântano. Os policiais viram um adolescente que se assustou com a presença da viatura e tentou entrar em um imóvel da Rua São José.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Diante da atitude suspeita, os PMs o abordaram e com ele estavam 14 porções de cocaína e mais R$ 70.

Já dentro da casa do menor havia mais 164 pedras de crack, 20 porções de maconha, uma pedra grande de cocaína, 11 frascos e uma garrafa grande de lança-perfume, um colete balístico, uma folha com anotações do tráfico e mais R$ 254,50.

Foram encontrados ainda diversos equipamentos odontológicos, os mesmos que tinham sido furtados de uma clínica no dia anterior.

Questionado, o adolescente confessou que atua na distribuição de drogas na região. Sobre os equipamentos odontológicos, ele não confirmou o furto, disse que apenas estava guardando os instrumentos e que receberia R$ 150 por isso.

O menor foi conduzido ao plantão policial e ficou apreendido por tráfico de drogas e receptação. Ele foi levado à Fundação Casa de Campinas. Os equipamentos foram restituídos ao proprietário.