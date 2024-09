PM recupera Hilux furtada após perseguição com auxílio do helicóptero Águia em Santa Bárbara

Placa do veículo furtado foi adulterada com um adesivo - Foto: Divulgação_19º BPMI

Um jovem de 19 anos foi preso pela Polícia Militar, na manhã de quarta-feira (18), após perseguição que contou com auxílio do helicóptero Águia por ruas e rodovias de Santa Bárbara d’Oeste. Ele estava em uma caminhonete Toyota Hilux, que foi furtada em Limeira.

De acordo com informações do 19° BPMI (Batalhão de Polícia Militar do Interior), os militares foram informados, por volta de 11h, de que uma caminhonete Hilux foi furtada em Limeira e que o suspeito, após fugir do local do crime, estaria na Rodovia Doutor João Mendes da Silva Júnior (SP-151), sentido Santa Bárbara d’Oeste.

Com essas informações, os PMs se deslocaram à Rodovia Luis Ometto (SP-306) na tentativa de cercar o suspeito e, durante o trajeto, foram comunicados via Copom, de que o veículo acessou a Rodovia dos Bandeirantes (SP-348).

Os policiais então seguiram para a SP-348 onde, na alça de acesso com a Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), conseguiram visualizar Hilux furtada em alta velocidade já com as placas adulteradas.

Sinais luminosos e sonoros foram dados, os quais não foram obedecidos pelo condutor e iniciou-se uma perseguição com apoio do helicóptero Águia da PM pelas rodovias Luiz de Queiroz e Luis Ometto, no trecho de Santa Bárbara, e nas avenidas Monte Castelo e Tiradentes.

A perseguição se estendeu até a Rua Azor Rocha, no bairro Santa Cruz, onde o suspeito parou o veículo e tentou fugir a pé, mas foi alcançado e detido pelos PMs.

Ao ser questionado, ele contou ter visto a caminhonete estacionada em um posto de combustível em Limeira com o motor ligado e disse ter “aproveitado” a oportunidade. Ele contou ainda que receberia um valor em dinheiro para entregar a Hilux furtada em um outro posto de combustível, mas na cidade de Piracicaba.

Com ele foram apreendidos dois celulares e um módulo de ignição, equipamento utilizado para dar partida em veículos. Policiais ainda constataram que a placa da caminhonete foi adulterada com o adesivo.

O suspeito foi levado ao 1º DP (Distrito Policial), onde foi autuado e preso em flagrante por furto de veículo e adulteração de sinal identificador.