PM prende homem por tráfico de drogas em SB

Um homem de 33 anos foi preso por tráfico de drogas na manhã desta terça-feira (19), no Jardim Batagin, em Santa Bárbara d’Oeste. Com ele estavam 32 porções de maconha e seu sogro entregou à PM (Polícia Militar) uma folha com anotações financeiras do tráfico que o suspeito possuía.

Foto: Polícia Militar/Divulgação

Policiais receberam uma denúncia de que um indivíduo magro, pardo e conduzindo uma motocicleta preta estava comercializando drogas no Jardim Batagin. Na Rua Ipanema, um homem com as mesmas características fugiu até uma região de mata ao perceber a presença da viatura.

Ele foi localizado com as 31 porções de maconha, além de ter dispensado ao chão quatro porções da mesma droga e cinco pinos de cocaína. Um outro indivíduo que estava no local afirmou que buscava drogas para o consumo e foi liberado.

Em visita à casa do suspeito, a PM ouviu do sogro que ele traficava entorpecentes na região, além de receber uma folha de papel com anotações financeiras do tráfico e R$75 em dinheiro que pertenciam ao suspeito, que acabou preso em flagrante.