PM prende acusado de furtar suco de laranja em S.Bárbara

Um homem de 32 anos foi preso acusado de furtar três fardos de suco de laranja de um supermercado, no Residencial Rochelle, em Santa Bárbara d’Oeste. O crime ocorreu na madrugada deste sábado, e a PM (Polícia Militar) encontrou o indiciado por volta das 7h30.

A corporação informou que, para entrar no local, o ladrão pulou um muro de aproximadamente quatro metros de altura e danificou a cerca elétrica do estabelecimento. Segundo a PM, conforme as imagens captadas pelo sistema de monitoramento, o criminoso usava blusa vermelha com touca e uma bermuda “escura”. Foto: Polícia Militar / Divulgação

Durante patrulhamento, a equipe localizou um homem que vestia as mesmas roupas e tinha as mesmas características físicas, na Rua Profeta Isaías, no Jardim Laudissi. Abordado pelos policiais, o suspeito confessou o delito e informou onde teria guardado os produtos furtados.

A PM se dirigiu ao local, às margens da Rodovia Comendador Américo Emílio Romi (SP-306). No entanto, no lugar indicado, havia apenas um fardo de suco, que estava em meio a pedaços de madeira. Diante dos fatos, o homem foi autuado por furto qualificado e conduzido à cadeia pública da cidade.