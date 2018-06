PM localiza carro de vítima de latrocínio em Santa Bárbara

A PM (Polícia Militar) localizou na tarde deste domingo (17) o carro que seria de um homem que foi vítima de latrocínio – roubo seguido de morte – no sábado (16), em Santa Bárbara d’Oeste. O corpo foi encontrado carbonizado na área rural do município. O veículo estava com um jovem de 22 anos no bairro Nova Conquista, mas até a noite deste domingo não havia confirmação de que ele teve participação no crime.

Foto: Arquivo / O Liberal

De acordo com informações da PM, o corpo carbonizado estava próximo a uma plantação na região do Residencial Dona Margarida. O cadáver foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Americana. A polícia trabalha com uma identificação da vítima por conta do veículo, mas o nome ainda não foi divulgado porque ainda não há confirmação por exame.

Já neste domingo, a polícia recebeu uma denúncia de um veículo abandonado na região do Nova Conquista. Uma equipe foi até o local e o carro não estava mais no endereço indicado. Em patrulhamento, a PM localizou um Ford Focus que seria dessa vítima carbonizada. O carro era dirigido por A.P., de 22 anos.

O suspeito negou qualquer envolvimento com o crime, mas a namorada do rapaz disse aos policiais que o jovem havia confessado a ela que matou o homem e roubou o carro. O jovem foi levado à Delegacia de Plantão e até as 19h30 deste domingo o caso ainda era apresentado à Polícia Civil.