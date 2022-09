PM localiza caminhão com 20 quilos de maconha em Santa Bárbara

A PM (Polícia Militar) de Santa Bárbara d’Oeste localizou um caminhão com 20 quilos de maconha, que estavam escondidos em meio a uma carga de trigo, neste sábado (17). O responsável pelo transporte da carga foi detido após sofrer uma tentativa de roubo, que resultou em disparos na área rural de Santa Bárbara. Nenhum outro suspeito foi preso até a publicação desta reportagem.

De acordo com o boletim de ocorrência, a PM foi acionada para atender uma ocorrência de roubo com sequestro de vítima. Ao chegarem no local, uma plantação de cana-de-açúcar, encontraram o motorista do caminhão, um homem de 47 anos.

Havia ainda uma carreta com semirreboques e, nas imediações, mais dois veículos – uma Chevrolet Blazer, que estava batida em um poste, e um Chevrolet Vectra, que também com sinais de colisão, tinha perfuração na porta traseira e estava abandonado no acostamento.

O motorista relatou que estava fazendo o transporte da carga entre Foz do Iguaçu (PR) até Taubaté (SP), quando foi abordado próximo à Rodovia Castelo Branco por um carro.

O homem que o abordou estava armado e disse que pertencia ao Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) de Sorocaba e o questionou sobre porque estava atrasado – o motorista havia realmente se atrasado para a entrega, após um problema no caminhão. O homem, então, disse que o conduziria ao departamento e mandou que o seguisse.

O motorista obedeceu e eles adentraram uma estrada de terra. O homem ordenou que parasse e, na sequência, chegou outro carro, de onde saíram quatro homens com os rostos tampados e com armas. Eles ordenaram que o motorista ficasse dentro do caminhão e, a partir desse momento, ele alega que não conseguiu ver mais nada.

O motorista afirma que escutou a aproximação de outro automóvel, gritos para abordar o carro, disparos e perseguição de veículos. Ainda segundo o depoimento do motorista, um dos carros retornou e ele escutou que não tinham conseguido pegar o carro que havia se aproximado. O motorista foi deixado sozinho e, pela manhã, buscou ajuda de trabalhadores da região, que acionaram a PM.

Os policiais encontraram a droga no caminhão e questionaram o motorista, que negou saber que estava ali. Contudo, ele foi preso em flagrante por suspeita de tráfico interestadual de drogas.

Diante do depoimento do caminhoneiro e da situação, a Polícia Civil apurou que o motorista aparentemente transportava drogas, quando foi abordado por suspeitos que sabiam da atividade criminosa e queriam roubar a carga. Durante o desembarque, contudo, foram abordados por outro grupo e ocorreu confronto armado.

Os dois carros abandonados batidos e utilizados na ação criminosa foram apreendidos. Os semirreboques e o caminhão, assim como as cargas, foram entregues mediante Termo de Depósito, pois o pátio municipal não tem espaço para carretas.