PM encontra espingarda e coletes em carro estacionado

A PM (Polícia Militar) de Santa Bárbara d’Oeste encontrou, na tarde de terça-feira (25), uma espingarda calibre 12, munições e três coletes balísticos. A suspeita é que os itens tenha sido usados em um roubo na cidade de Limeira (SP). Eles estavam escondidos dentro de um veículo Jetta estacionado na Rua Equador, no Jardim Sartori. Ninguém foi localizado e os objetos foram apreendidos pela Polícia Civil.

Foto: Polícia Militar/Divulgação

Os militares foram acionados às 16h12 por meio de uma denúncia anônima informando que havia uma arma de fogo dentro de um carro estacionado desde a noite anterior. Uma equipe se deslocou até o endereço indicado e, como as portas do veículo estavam destravadas, conseguiram realizar buscas. No assoalho próximo ao banco traseiro os policiais encontraram a arma, municiada com cinco cartuchos intactos, além de três coletes balísticos.

No sistema Prodesp (Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo) não havia nenhuma queixa de roubo ou furto envolvendo o veículo, que tem placas de Campinas (SP). Contudo, os militares levantaram que esse carro havia sido usado no dia anterior no roubo a um supermercado na cidade de Limeira. O veículo chegou a ser perseguido por policiais e guardas municipais daquela cidade, mas os bandidos conseguiram fugir.

A perícia foi acionada ao endereço onde o veículo estava estacionado. O caso foi registrado no Plantão Policial de Santa Bárbara d’Oeste como localização de objeto.