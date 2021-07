PM encontra carro roubado em Santa Bárbara com ajuda do Projeto Radar

Veículo passou pela câmera de segurança do projeto e desta forma foi possível localizar o carro, que estava com os acusados do roubo

A PM (Polícia Militar) encontrou um veículo roubado em Santa Bárbara d’Oeste, na noite desta segunda-feira (13), com a ajuda do Projeto Radar da corporação, que dispõe de câmeras pelas ruas que rastreiam as placas de veículos.

Polícia encontrou o carro roubado com auxílio do Projeto Radar – Foto: Ronaldo Brito / Divulgação

O carro modelo Focus, com três homens dentro, foi abordado pela equipe do 19º BPM/I (Batalhão da Polícia Militar do Interior) na Avenida Campos Sales, em Americana.

De acordo com o registro, a corporação foi informada sobre o roubo do veículo e com o Projeto Radar, foi possível localizar o carro, que estava passando por Americana.

O motorista e os passageiros do veículo foram encaminhamos a CPJ (Central de Polícia Judiciária) e a vítima os reconheceu como sendo autores do roubo.

Os acusados pelo roubo foram ouvidos e responderão em liberdade.