PM e Guarda participam de aniversário de criança em SB

A PM (Polícia Militar) e a GCM (Guarda Civil Municipal) de Santa Bárbara d’Oeste estiveram presentes na festa de aniversário de oito anos de Beatriz Rafaela do Carmo, neste domingo (3), no Planalto do Sol 2. A aparição surpresa foi um pedido da mãe da criança – que revelou a admiração de sua filha pelas autoridades.

Sete membros da Polícia Militar foram os primeiros a chegar, com a sirene da viatura ligada, por volta das 14h30. Participaram da ação o 2º Tenente Berlanda, o 3° Sargento Rogério, os cabos Almeida, Furlan, Caetano e Carlos Fernandes, além do soldado Berlanda. “Ela ficou muito feliz, meio que não acreditando”, contou a mãe Michele Cristina Moraes, de 35 anos, que é professora. Foto: Polícia Militar/Divulgação

Depois foi a vez da GCM ir até a casa da menina, as 15h, com viaturas da equipe de apoio tático 6 e do canil 1. Eles presentearam Beatriz com uma farda azul-marinho. “Os olhinhos dela brilharam”, relatou Michele. A subinspetora Juliana, o subinspetor Caineli, e os guardas Amorim, Ferreira e Edmar estiveram no local.

Foto: Guarda Civil Municipal/Divulgação

A paixão da menina vem desde que ela conheceu alguns guardas e policiais na novena Cura das Emoções, da Paróquia São Paulo Apóstolo, em Santa Bárbara. Em dezembro, Michele teve a ideia de fazer um aniversário temático e conversou com membros que ela conhecia das duas corporações.

Beatriz completou oito anos em 29 de janeiro, que foram comemorados neste domingo com a presença surpresa da PM e da GCM.