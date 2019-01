PM detém dupla por tráfico de drogas

Um jovem de 20 anos e um adolescente de 17 anos foram detidos na noite desta segunda-feira (07) por tráfico de drogas, na região central de Santa Bárbara d’Oeste. Em abordagem da PM (Polícia Militar), foram encontradas 31 porções de cocaína com ambos – eles alegaram possuí-las para consumo próprio.

Segundo o boletim de ocorrência, o caso aconteceu por volta das 19h30, na Avenida Monte Castelo. Os policiais estavam em patrulhamento de rotina quando identificaram a dupla com comportamento suspeito. Ao receber a ordem de parada, o jovem jogou para o alto as 16 porções de cocaína que continha em suas mãos. Foram localizados com ele R$298,55 em dinheiro e dois celulares. Já com o adolescente, foram achadas outras 15 porções da droga – ambos disseram que as drogas eram para consumo próprio.

A dupla foi questionada novamente no Plantão Policial do município e o jovem afirmou que a cocaína pertencia ao menor de idade – que admitiu a propriedade dos entorpecentes. O jovem permaneceu preso, enquanto o adolescente foi apreendido por infringir o artigo 33 da lei 11343/06.