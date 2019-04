PM detém dois após roubo a residência do Jardim Europa

Dois ladrões foram presos pela PM (Polícia Militar) na tarde desta quinta-feira (11) após cometerem um roubo a residência no Jardim Europa. Os criminosos haviam levado R$ 3 mil de um jardineiro, agredido-o com um simulacro de arma de fogo e fugido na moto da vítima. Eles receberam voz de prisão pela Polícia Civil.

De acordo com os militares, a vítima foi procurada em sua casa por um homem que solicitou um orçamento de seus serviços. Após combinarem o trabalho, ele pediu um copo de água ao jardineiro. Dentro da residência, sacou a arma e anunciou o assalto. Foto: Polícia Militar/Divulgação

A vítima entrou em luta corporal com o assaltante, mas nesse momento um segundo ladrão apareceu e ela foi rendida. Um dos bandidos usou a arma – que na verdade tratava-se de um simulacro – para dar coronhadas na cabeça da vítima.

Os dois disseram que sabiam que o jardineiro possuía dinheiro na casa e exigiram que entregasse. Eles fugiram com os R$ 3 mil e levaram a moto Honda CG 125 Fan do jardineiro. A vítima acionou a PM, que iniciou o patrulhamento com a descrição dos assaltantes.

Próximo ao local do crime, um homem foi visto em atitude suspeita saindo de um veículo GM Classic em direção de um carro Polo. O suspeito foi abordado e com ele havia R$ 1.310. Ele confessou que havia participado do roubo a residência e indicou o endereço de seu comparsa.

Os policiais se deslocaram até o local indicado, no Parque Planalto. O suspeito foi questionado e acabou confessando a participação no crime. Foram encontrados R$ 1.122 em uma caixa que estava dentro de uma Bíblia. Os policiais também apreenderam oito porções de cocaína e três cartuchos intactos de munição calibre .40.

A moto estava estacionada do outro lado da calçada e também foi recuperada. Dentro do carro GM Classic os policiais encontraram o simulacro de arma usado no crime, mas o bandido disse que havia pegado uma carona com o motorista e deixado o objeto no painel. O motorista foi liberado.

A dupla foi apresentada à Polícia Civil, que determinou a prisão em flagrante. Os suspeitos têm 19 e 35 anos, e indicaram a participação de um terceiro integrante, que passou as informações sobre a vítima, mas se recusaram a identificá-lo.

O jardineiro precisou buscar atendimento médico por conta dos ferimentos na cabeça.