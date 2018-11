PM apreende R$ 6,1 mil com adolescentes em Santa Bárbara

Foto: Polícia Militar - Divulgação

A PM (Polícia Militar) apreendeu R$ 6,1 mil com um casal de adolescentes, em Santa Bárbara d’Oeste, na manhã deste domingo (4). Os dois realizavam uma viagem por meio de aplicativo de carona e o motorista desobedeceu um sinal de parada, segundo a corporação. O caso ocorreu por volta das 11h30.

Durante patrulhamento, uma equipe de militares flagrou o veículo ultrapassando o sinal de parada com um Fox, na Rua do Centeio, e realizou a abordagem, aponta o registro da corporação.

Com um dos jovens, segundo a PM, foi encontrado um cigarro de maconha. Em uma bolsa no banco traseiro estava o dinheiro, em notas diversas, além de “papéis contendo anotações referentes ao tráfico de drogas”, aponta a polícia.

Questionados, o motorista afirmou que presta serviço por meio de aplicativo de caronas. Já a adolescente, ainda conforme a corporação, informou que seu namorado foi preso por haver um mandado judicial contra ele, no dia anterior, e que ela e o amigo ficaram encarregados de retirar o dinheiro com um homem e levar até a casa do pai do rapaz detido.

Diante do relato, os PMs foram até a casa do pai do homem preso. Na residência, nenhum indício de ilegalidade foi encontrado e o homem negou saber sobre o dinheiro encontrado. Os adolescentes foram liberados aos responsáveis e o dinheiro, quatro celulares, o cigarro de maconha e as anotações foram apreendidos.