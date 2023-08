PM apreende 500 maços de cigarros contrabandeados em Santa Bárbara

Uma abordagem de rotina em dois ocupantes de um Hyundai HB20, que não usavam cintos de segurança, terminou com a apreensão de 500 maços de cigarros contrabandeados que estavam dentro do veículo.

A apreensão aconteceu no centro de Santa Bárbara d’Oeste, na manhã desta segunda-feira (14). Ambos foram conduzidos ao 1º Distrito Policial, mas foram liberados após prestarem depoimento.

Segundo o boletim de ocorrência, os policiais faziam ronda pela Rua João Lino quando, por volta das 12h, avistaram o veículo e decidiram abordar os dois suspeitos. Durante as buscas no interior do carro, os policiais localizaram os maços de cigarros, que teriam sido importados do Paraguai.

O caso foi registrado no distrito policial, mas a apuração será conduzida pela Polícia Federal.