PM apreende 322 porções de drogas com menores no Frezzarin 2, em Santa Bárbara

Um dos jovens foi flagrado pelos agentes em casa, com a permissão do pai, enquanto fazia a contabilidade dos entorpecentes

A PM (Polícia Militar) apreendeu, na noite deste sábado (8), 322 porções de drogas que estariam sendo traficadas por dois menores de idade, sendo um de 16 anos e outro de 17, no Frezzarin 2, em Santa Bárbara d’Oeste. Um dos jovens foi flagrado pelos agentes em casa, com a permissão do pai, enquanto fazia a contabilidade dos entorpecentes.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais estavam em patrulhamento na Rua Alfredo Groppo, por volta das 18h, quando se depararam com o adolescente de 16 anos em uma bicicleta, no sentido contrário da via. O rapaz, ao ver a viatura, imediatamente atirou 14 pinos de cocaína no chão e correu para dentro de uma residência.

Os agentes, então, bateram na casa e conversaram com um homem, de 40 anos, que se identificou como o proprietário do imóvel. Ele contou que não conhecia o adolescente que entrou em sua residência, mas lembrou que já tinha visto ele uma vez com o seu filho, que também estava na casa, dentro de um quarto fechado.

Na sequência, os policiais pediram permissão ao pai para ir até o quarto — que concordou dizendo que “não aprovava essa conduta de estar mexendo com drogas”. Quando chegaram ao cômodo, os agentes flagraram o adolescente de 17 anos fazendo anotações em um caderno e conferindo dinheiro.

Em cima da cama foram encontrados 70 pinos de cocaína, 134 porções de maconha e 104 pedras de crack, além de R$ 3 mil em espécie.

Os adolescentes foram apreendidos e levados ao plantão policial do município, acompanhados dos responsáveis. Eles responderão por tráfico de drogas e serão encaminhados à Fundação Casa (Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente), bem como estão à disposição da Vara da Infância e da Juventude.