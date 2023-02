Plantão policial é transferido para DDM de Santa Bárbara até amanhã

Troca da caixa de energia do prédio do plantão obrigou a transferência dos trabalhos para outro local

Plantão está atendendo provisoriamente na DDM - Foto: Marcelo Rocha / Liberal

O atendimento do plantão policial de Santa Bárbara d’Oeste foi transferido temporariamente para a DDM (Delegacia de Defesa da Mulher). O endereço é Rua Duque de Caxias, 67, no Centro. A previsão é que o atendimento siga no local até amanhã.

De acordo com o delegado-titular Donizete Braga, a mudança ocorreu na segunda-feira (20), por conta da substituição da caixa de energia que fica na área de atendimento ao público.

A previsão é retornar ao prédio na Rua Dona Margarida na quarta-feira, após o almoço. Até lá, a DDM do município vai atender 24 horas os casos do plantão policial.