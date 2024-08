Piovezan planeja ampliar Parque dos Ipês e transformar local em complexo de lazer

O Parque dos Ipês fica na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, no Jardim Belo Horizonte - Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Um projeto está sendo desenvolvido pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste para ampliar o espaço e o funcionamento do Parque dos Ipês, na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, no Jardim Belo Horizonte. Segundo o prefeito Rafael Piovezan (PL), em entrevista ao programa Liberal no Ar, da Zé FM 76,3, a intenção é transformar o local em um complexo de lazer.

De acordo com o chefe do Executivo barbarense, a demanda surgiu após a reinauguração do parque em junho deste ano. O novo espaço “Reino dos Dinossauros”, com réplicas dos animais pré-históricos, reuniu mais de 3 mil pessoas no primeiro dia e desde então o local passou a receber um fluxo maior de pessoas.

“As famílias estão indo com cooler, salgadinho, suco, bolacha. É algo impressionante. Estou pensando em como ampliar, porque já virou referência para a cidade. As pessoas, de fato, perceberam que lá tem um grande potencial turístico, um grande potencial de lazer”, comentou Piovezan.

Na sequência, o prefeito contou que o projeto prevê a ampliação tanto do espaço, com “mais esculturas e estruturas de lazer e lúdicas”, quanto do funcionamento, com uma agenda maior de atividades culturais e esportivas.

Também faz parte da ideia integrar ao parque o campo de futebol do Centro Social Urbano, que fica ao lado. Com isso, a região se tornaria um complexo de lazer.

“Nós tivemos a possibilidade, no Parque dos Ipês, de levar para lá como contrapartida algo que só criança sonhava, então acabou se tornando um ponto de referência. Para lá tem de ir famílias”, completou.